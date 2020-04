Polícia localiza estelionatário que restituiu a vítima

A Polícia Civil da cidade de Selvíria (MS), esclareceu nesta quarta-feira (01) um crime de estelionato praticado por um criminoso do Estado de São Paulo-SP.

A vítima realizou um negócio na internet e adquiriu de um site de leilões, um veículo pelo valor de R$ 22 mil. Após sua contemplação, o homem ainda chegou a telefonar para o telefone de contato disponibilizado no site da empresa e após a finalização da compra com o leiloeiro, fez a transferência do valor em uma conta corrente que lhe foi passada.

Desconfiado, a vítima conseguiu um novo contato com um dos funcionários da empresa de leilões e descobriu que ele na verdade, teria caído em um golpe.

O suposto leiloeiro teria criado uma página falsa na internet e usou o nome verdadeiro de uma empresa que atua neste ramo para aplicar o golpe. A polícia foi comunicada sobre o crime e conseguiu obter informações que a conta corrente em que o dinheiro havia sido creditado, pertencia a uma pessoa de Santo André-SP.

Após identificar o dono da conta, os investigadores conseguiram localizar o homem no município de São Bernardo do Campo-SP.

O investigado assumiu a prática do crime e devolveu toda a quantia recebida. A página falsa foi denunciada e, em breve, será retirada do ar. A Policia Civil alerta à população para que fique atenta a esse tipo de golpe, que vem aumentando.

(Texto: Rádio Caçula)