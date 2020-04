PM captura dois indivíduos foragidos na região central

No serviço ordinário dessa terça-feira (31.03), equipes operacionais do 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, responsáveis pelo policiamento na região urbana do centro da Capital, recapturaram dois indivíduos foragidos da justiça.

Durante o plantão foram abordadas 84 pessoas, sendo 02 evadidos do sistema prisional recapturados e 32 veículos checados nas ruas da área central. As prisões ocorreram na Rua Barão do Rio Branco durante o dia, e na Rua Joaquim Nabuco, durante a madrugada.

Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC –CENTRO) para os procedimentos cabíveis.

Nesse período de quarentena a Polícia Militar vem reforçando o policiamento ostensivo preventivo e as abordagens, buscando redução nos índices de criminalidade e aumento da sensação de segurança.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da assessoria da PM)