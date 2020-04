Marca de Kylie Jenner vai doar álcool em gel a hospitais

Na última semana, as marcas de Kylie Jenner e Kim Kardashian, a Kylie Cosmetics e a KKW Beauty tiveram que encerrar suas produções por tempo indeterminado por conta do coronavírus.

Com a situação se agravando nos Estados Unidos, Kylie Jenner doou US$ 1 milhão a hospitais da Califórnia para a compra de materiais e equipamentos de saúde necessários que estão em falta nesse momento.

Agora, a bilionária firmou uma parceria com a Coty, conglomerado de beleza que é dono de parte da linha de cosméticos Kylie Skin, para produzir e doar álcool em gel a profissionais da saúde de hospitais do sul da Califórnia que estão na linha de frente do combate ao Covid-19.

De acordo com o TMZ, cada frasco do produto terá a seguinte mensagem: “Dedicado aos socorristas que trabalham para apoiar nossas comunidades.”

A marca anunciou a novidade através do Instagram: “Em resposta às medidas excepcionais anunciadas em muitos países para gerenciar a crise de saúde pública do Covid-19, a Coty está ajustando a produção de algumas de suas instalações de produção para poder fornecer gel hidro-alcoólico gratuito a serviços médicos e de emergência, onde isso é necessário pelas autoridades locais.”

(Texto: Jetss)