Dólar começa abril com novo recorde acima de R$ 5,26

Ibovespa tem queda de 2,81%, a 70.966,70 pontos

Nesta quarta-feira, primeiro dia do mês de abril, o dólar encerrou a sessão em alta de 1,29% e bateu novos recordes históricos. Em contrapartida, o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em queda considerável de 2,81%, sem sinais de alívio nas preocupações com os reflexos do coronavírus (Covid-19).

A moeda norte-americana fechou com valorização de 1,29%, sendo cotado a R$ 5,2613 na venda, superando com folga o recorde anterior de R$ 5,1993, alcançado em 18 de março.

Durante os negócios, a cotação chegou a R$ 5,2756, nova máxima histórica nominal intradiária.

Com os ganhos desta quarta, a valorização do dólar no ano cruzou a linha dos 30%, estando mais precisamente em 31,11%.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez tinha apreciação de 1,12% no dia, a R$ 5,2735, às 17h07min.

O Ibovespa caiu 2,81%, a 70.966,70 pontos, tendo chegado a 69.568,56 pontos no pior momento. O volume financeiro somou R$ 21,8 bilhões.

Abril começou com manutenção da aversão a risco nos mercados globais, sem sinais de arrefecimento no ritmo de contágio e, assim, nas medidas de confinamento, deixando ainda incerto o efeito da pandemia na atividade econômica global.

Para o chefe de produtos da Monte Bravo, Rodrigo Franchini, a aversão reflete as incertezas sobre os efeitos do novo coronavírus na economia norte-americana, principalmente o número de casos, em razão do seu reflexo nas decisões de “lockdown”.

No caso do Ibovespa, contudo, ele avalia que o pior pode já ter passado, com o índice no patamar dos 70 mil pontos ficando “atrativo”. “Dificilmente vai perder mais do que isso.”

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)