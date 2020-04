Casos de coronavírus no Brasil saltam 1.119 em um dia; total chega a 6,8 mil

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (1) que o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil subiu para 6.836, um salto de 1.119 de ontem para hoje.

Ontem, o país contabilizava 201 óbitos e hoje as mortes pelo vírus já atingem 241, deixando o índice de letalidade em 3,5% do total de casos confirmados.

As mortes estão assim distribuídas pelos estados brasileiros: São Paulo (164), Rio de Janeiro (28), Ceará (8), Pernambuco (8), Piauí (4), Rio Grande do Sul (4), Paraná (3), Amazonas (3), Distrito Federal (3), Minas Gerais (3), Bahia (2), Santa Catarina (2), Rio Grande do Norte (2), Alagoas (1), Maranhão (1), Mato Grosso do Sul (1), Goiás (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)