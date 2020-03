Ramon Menezes assume o comando do Vasco da Gama

Ramon Menezes. Aos 47 anos, o ex-jogador terá a primeira oportunidade como técnico profissional de uma grande equipe do futebol brasileiro. Ramon assume no lugar Abel no Vasco da Gama, que deixou o cargo no último dia 16, após 14 jogos.

Outra novidade anunciada pela diretoria vascaína, no final desta tarde de segunda (30), é a contratação de Antônio Lopes como coordenador-técnico. Tanto Lopes quanto Ramon têm uma longa relação de vitórias e títulos com o time da Colina.

Auxiliar técnico permanente do clube desde 2019, Ramon foi jogador do Vasco em três passagens ao longo da carreira, marcada como meia habilidoso e exímio cobrador de faltas. Já o veterano Antônio Lopes, de 78 anos, comandou o time carioca na conquista mais importante da história vascaína, a Copa Libertadores da América de 1998.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a estreia da dupla ainda está indefinida. Neste momento, todas as atividades em São Januário estão suspensas e o Campeonato Carioca – o Vasco ainda tem remotas chances de classificação – está paralisado até o dia 30 de abril.

(Texto: Agência Brasil)