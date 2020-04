Prefeito informa que justiça proibiu passeatas e carreatas até o fim da pandemia

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, informou nesta terça-feira (31), por meio de live no Facebook, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul acatou os argumentos da Capital e determinou a proibição de carreatas, passeatas e buzinaços durante a pandemia do coronavírus (Covid-19).

“As pessoas estão vendo cada vez mais o numero de óbitos chegar próximo da nossa cidade e não respeitam os decretos. Essa é minha preocupação maior”, disse o prefeito.

“Não é o momento ainda de retornarmos as ruas. Na hora certa, atendendo os comandos do Ministério da Saúde, atendendo os sinais da Organização Mundial da Saúde, nós vamos falar para vocês o que pode e o que não pode ser feito”, completou.

Marquinhos acredita que em breve Campo Grande vai anunciar pessoas que perderam suas vidas em razão da pandemia, por total descumprimento.

(Texto: Izabela Cavalcanti)