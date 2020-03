Depois de cobrança popular, o preço da gasolina começou a baixar em alguns postos da Capital e esta sendo comercializada a partir de R$ 4,13, menor valor encontrado até o momento.

Realidade diferente se comparada ao mesmo período do mês passado, quando o litro da gasolina não saía por menos de R$ 4,34, depois do aumento da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da gasolina.

(Texto: Rural News MS)