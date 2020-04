MS registra 48 casos e a primeira morte por coronavírus

No Brasil, os casos do vírus chegam a 5.717

Mato Grosso do Sul registrou a primeira morte por coronavírus (Covid-19) na cidade de Batayporã, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (31) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Também houve quatro novos casos da doença, totalizando 48 no Estado e os investigados caiu de 51 para 38.

Dos novos casos, mais um foi confirmado em Campo Grande, somando 37 casos; dois em Nova Andradina e um em Alcinópolis. Os restantes estão concentrados em Dourados e Batayporã, com dois; Sidrolândia, Rio Verde do Mato Grosso e Ponta Porã, com um caso cada.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 554 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 457 foram descartados após os exames darem negativo e onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 38 casos suspeitos que estão em investigação, tiveram as amostras encaminhadas ao laboratório Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. Após recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24h à 72h.

Primeira morte por Covid-19 em MS

A vítima foi uma mulher, de 64 anos. Ela é de Batayporã, mas estava internada no Hospital da Cassems, em Dourados.

A paciente teria contraído o vírus por meio de contato com duas irmãs que chegaram da Bélgica, dias antes de iniciar os sintomas. Uma delas testou positivo para o vírus.

De acordo com a SES, a mulher tinha pneumopatia crônica, o que pode ter contribuído com a grave evolução do quadro.

“A vítima veio a falecer há poucas horas. Ela foi atendida dia 16 e permaneceu em Nova Andradina até o dia 23 e depois transferida a Dourados e apesar de todos os cuidados da equipe técnica que a assistiu, ela veio a óbito”, disse o titular da Secretaria, Geraldo Resende.

Brasil

O Ministério da Saúde divulgou que os casos de coronavírus no Brasil saiu de 4.579 para 5.717, resultando mais de mil pessoas infectadas. Até o momento já foram registradas 201 mortes.

O estado com maior número de mortes é em São Paulo, com 136; Rio de Janeiro, com 23; Ceará, com sete; Pernambuco, com seis; Piauí e Rio Grande do Sul, com quatro cada; Paraná, Amazonas e Distrito Federal, com três cada; Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina, com dois óbitos cada; Alagoas, Maranhão, Goiás, Rondônia e Rio Grande do Norte, com uma morte cada, além de Mato Grosso do Sul, que hoje entrou para a lista.

(Texto: Izabela Cavalcanti)