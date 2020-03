Hospital Regional contrata 120 profissionais da saúde para combater coronavírus

Mais 120 profissionais da saúde foram contratados pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para atuarem no combate ao coronavírus (Covid-19). Foram chamados, 50 enfermeiros; 40 técnicos de enfermagem; 20 médicos generalistas; sete médicos intensivistas e três fisioterapeutas. Com isso, o corpo de servidores ultrapassam 2.271 profissionais.

A unidade hospitalar foi escolhida para atendimento à pandemia, com construção de centro de triagem e organização gerencial dos leitos.

Conforme informações da assessoria, a contratação está prevista no Plano de Enfrentamento de Pandemia Covid-19 do Hospital Regional de MS, desenvolvido pela Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau), com objetivo de garantir a transparência em relação às informações relativas ao Covid-19, seja antes, durante e até mesmo depois ao período da pandemia em Mato Grosso do Sul.

Para a diretora-presidente da Unidade Hospitalar, Rosana Leite de Melo, os novos profissionais desempenharão um papel fundamental no combate ao coronavírus. “Com isso, damos o andamento às ações para contenção do vírus e tratamento dos casos da pandemia, são 120 profissionais habilitados e que serão capacitados para efetividade do importante trabalho que irão desempenhar”.

De acordo com o titular da SES, Geraldo Resende, a deliberação imediata mostra a preocupação do governador, Reinaldo Azambuja, às demandas da saúde. “É nítido o empenho do governador e a sensibilidade em relação às ações de combate à pandemia”.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)