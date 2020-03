Cantor Mariano testa positivo para coronavírus

O cantor sertanejo Mariano, que faz dupla com Munhoz, informou na noite de ontem (30) pelo Instagram, que testou positivo para o coronavírus (Covid-19), mas adianta aos fãs que está sem sintomas graves.

Oi, gente, boa noite. Estou passando aqui para dar uma notícia não muito boa, infelizmente saiu o resultado do meu exame, eu também fui detectado positivo para o Covid”, informou.

“Mas graças a Deus eu to bem, não to com sintomas fortes, estou bem tranquilo. Não estou com dores, não estou com falta de ar, não estou com nada, estou bem tranquilo”, completou.

Diante da situação, ele pede para que as pessoas reforcem os cuidados. “Só estou passando aqui para avisar vocês e pedir para retomar os cuidados. Fiquem em casa, redobrem os cuidados com higienização e com a saúde de vocês. Um beijo, muito obrigado”, alertou o famoso pelo Instagram.

Além disso, ele informou que o seu irmão também sentiu alguns sintomas, acabou passando mal no sábado e foi internado.

(Texto: Izabela Cavalcanti)