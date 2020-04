Bolsa acumula pior desempenho no mês e Dólar atinge R$ 5,19

O principal índice da bolsa brasileira fechou em queda de 2,17% nesta terça-feira (31), acumulando em março o pior desempenho mensal em mais de 20 anos. Já o dólar fechou em leve alta de 0,25% e se aproximou de R$ 5,20.

A moeda norte-americana disparou em março e encerrou os três primeiros meses de 2020 com a maior valorização trimestral em mais de 15 anos.

O dólar interbancário terminou com ganho de 0,25%, o que representa R$ 5,19 na venda, na segunda cotação de fechamento mais alta da história. Na máxima do dia, atingiu R$ 5,2156.

Em março, a moeda saltou 15,92%, maior valorização mensal desde setembro de 2011 (+18,15%). Na B3, o contrato de dólar futuro mais negociado tinha alta de 0,17% nesta terça, a R$ 5,2120.

O Ibovespa caiu 2,17%, a 73.019,76 pontos. O volume financeiro somou R$ 23,7 bilhões.

Em março, o tombo foi de 29,90%, maior declínio percentual mensal desde agosto de 1998, ano marcado pela crise financeira russa, o que fez o Ibovespa acumular queda de 36,86% no ano, pior resultado de trimestre calendário desde pelo menos 1994.

No último mês, o ‘circuit breaker’, mecanismo que suspende as negociações quando o Ibovespa registra quedas expressivas a partir de 10%, foi acionado seis vezes, refletindo preocupações com os efeitos da pandemia do Covid-19 nas economias.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do site Reuters)