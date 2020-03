BC diz que contas públicas têm saldo negativo de R$ 20,9 bi

Déficit de fevereiro deste ano é o maior para o mês desde 2017, quando ficou em R$ 23,468 bilhões

O Banco Central (BC) revelou nesta terça-feira 31, que o setor público consolidado, formado por União, estados e municípios, conta com um déficit primário de R$ 20,901 bilhões referente ao mês passado. No mês de fevereiro de 2019 o resultado negativo foi menor: R$ 14,931 bilhões. O déficit de fevereiro é o maior para o mês desde 2017, quando ficou em R$ 23,468 bilhões.

O resultado primário é formado por receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros. Segundo o BC, as estatísticas ainda não têm “impactos mais expressivos” da pandemia do coronavírus por serem referentes a fevereiro.

Em fevereiro, o Governo Central (Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional) apresentou déficit primário de R$ 26,893 bilhões. Os governos estaduais e municipais registraram saldo positivo: R$ 4,267 bilhões e R$ 982 milhões, respectivamente.

Segundo a Agência Brasil, as empresas estatais federais, estaduais e municipais, excluídas as dos grupos Petrobras e Eletrobras, registraram superávit primário de R$ 743 milhões no mês passado.

A meta para este ano era de déficit primário de R$ 118,9 bilhões. Entretanto, o decreto de calamidade pública dispensou o governo de cumprir a meta.

(Texto: Karine Alencar)