Antônio João terá professor entre candidatos a prefeito

Cido Barbosa oferece projeto para a cidade com foco em uma gestão democrática e transparente

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e atual suplente na Câmara Municipal de Antônio João (cidade localizada a 320 quilômetros de Campo Grande), Cido Barbosa é agora oficialmente pré-candidato a prefeito da cidade. Aos 48 anos, ele assume o desafio, que define como objetivo oferecer uma renovação a política local, com uma gestão democrática e transparente.

“Acho difícil apontar desafios, porque temos vários e em setores diferentes, como: Melhorar a acessibilidade das vias e nas instituições públicas; Infraestrutura e criação de vagas nas escolas; Projeto do município para construção de moradias; Infraestrutura e massificação do atendimento no lazer, esporte e desporto escolar, como Olimpíadas da Independência entre as escolas do município. Também voltar a Escolinha de Futebol das crianças e a criação do Calendário esportivo anual priorizando todas as categorias desde infanto juvenil a sênior a participarem. Enfim, quero indicar uma nova dinâmica administrativa, quebrando um ciclo de longos anos de políticos profissionais” , fala o professor efetivo da Rede Municipal de Ensino, que é licenciado em Pedagogia nas Séries Iniciais e pós-graduado em Educação Ambiental em Ambientes sustentáveis pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Indo contra o ‘stabilishment’ da cidade, Cido garante que seu apoio, até o momento, é apenas de pessoas da região que manifestam o mesmo desejo. Um sentimento de que o lugar estejaperdendo muito com a velha política profissional. “A minha campanha é sem dinheiro, primeiro porque não tenho e se tivesse não colocaria na política. E em sã consciência quando se investe milhões para ganhar uma campanha é porque a intenção não é boa, e terei de repor de volta como? De onde? Quem vai pagar essa conta? Quem vem pagando essa conta?”, indaga o pré-candidato, que fala em uma política mais efetiva pelo desenvolvimento de Antônio João, cidade que tem o IDH alto, PIB per capta de R$ 10 mil e histórico de pouca perspectiva de progresso.

“O nosso município é voltado ao agronegócio, o produtor rural é um dos que alavancam o nosso desenvolvimento. Temos que apoiá-los e manter sempre em dia os serviços de que necessitam para melhoria na produção, como a manutenção das estradas para escoamento da produção. Da mesma forma nos assentamentos. Cuidar bem das famílias que trabalham com nossos produtores proporcionando-lhes um bom atendimento nas áreas de saúde, educação, lazer e moradia. O grande desenvolvimento do município depende de um conjunto de fatores oriundos da política”, cita o possível rival de Márcia Marques (MDB), na disputa pelo Executivo

(Texto: Com informações de Assessoria)