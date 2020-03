Presa quadrilha que roubava caminhão no MS

A Polícia Civil, por meio do SIG (Seção de Investigações Gerais) das cidades de Mundo Novo e de Naviraí prenderam quatro pessoas nesta segunda-feira (30) acusadas de fazem parte de uma organização criminosa voltada ao roubo de caminhões na fronteira.

De acordo com informações da SIG, os homens contratavam caminhoneiros para realizar supostos fretes, porém se tratava de golpes para atrair vítimas. Os caminhoneiros eram rendidos com uso de arma de fogo e ficavam amarradas até que os veículos atravessassem a fronteira com o Paraguai.

Em um primeiro momento, nesta segunda-feira (30) os policiais prenderam um homem de 28 anos e outro de 23 anos, além um revólver calibre 32 carregado com cinco munições. No momento da abordagem a dupla aguardava uma nova vítima.

Horas depois, em Mundo Novo, os policiais civis prenderam outros dois envolvidos no esquema, sendo um homem de 29 anos e outra pessoa de 23 anos, ambos paraguaios.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação do dourados News)