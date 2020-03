Márcia Marbá fala sobre sintomas do covid-19

A empresária Márcia Marbá, irmã da apresentadora Angélica, fez um depoimento sincero sobre os sintomas que teve após ser diagnosticada com coronavírus. Em um post nas redes sociais, ela abriu que ficou aflita com os problemas de saúde, que se espalharam por várias parte do corpo dela.

“Muitas pessoas estão me perguntando sobre o meu estado de saúde! Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de força e carinho que venho recebendo ao longo destes dias de muitas dores, desespero, falta de ar e muita angústia. Hoje respiro melhor, graças a Deus! A recuperação é muito lenta… mas sinto que estou melhor e vou sair dessa”, comentou ela, que continuou:

“Não é uma gripe, gripezinha ou resfriado. Não tive nem nariz escorrendo. O que eu tive foi muito sério mesmo. Atacou o fígado, pulmão, intestino e rins. Só quem sentiu na pele sabe o que estou falando, por isso eu peço: por favor, fiquem todos em casa”.

A empresária Márcia Marbá, irmã da apresentadora Angélica, falou abertamente sobre os sintomas do coronavírus após receber o resultado positivo para a doença. Em entrevista ao Jornal O Globo, ela revelou que está em isolamento em sua casa no Rio de Janeiro desde que começou a sentir falta de ar.

“Estou trancada desde sexta-feira [dia 13 de março]. O resultado positivo do exame saiu ontem, confirmando minhas suspeitas. Estou de repouso absoluto por conta da falta de ar. Além do repouso, tomo vitamina C. Sinto muita dor no corpo e calafrios”, afirmou ela.

Márcia contou que está distante da família. “Falo com a Angélica direto. Estamos nos falando pelo vídeo. Meus pais, minha filha que mora com o marido e minha neta, em Vancouver, me visitam o tempo todo virtualmente”.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do uol noticias)