Hospital Regional publica plano de enfrentamento do covid-19

A Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau), publicou nesta segunda-feira 30, o Plano de Enfrentamento contra a pandemia do Covid-19 do Hospital Regional de MS. A unidade reconhecida como referência para o tratamento no Estado, possui 386 leitos disponíveis que serão destinados 100% para o atendimento.

Além de um apoio superior de 09 leitos de UTI adulto, o hospital tem também 19 leitos adultos no PAM, 130 leitos para observação em tendas (22 poltronas e 108 camas).

Haverá ainda o suporte dos serviços de ajuda como a lavanderia, imagem, nutrição, serviço social, psicologia, SESMT e parque tecnológico. Destaque para CTI adulto e unidades coronárias que somam 39 leitos, com aporte para 54 atendimentos.

(Texto: Karine Alencar)