Guedes diz que economia poderia aguentar 1 ou 2 meses de isolamento

Durante uma videoconferência realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o ministro da Economia Paulo Guedes, afirmou que a estimativa do governo é que a área da saúde necessite de apenas três meses de isolamento para conter o novo coronavírus, no entanto, Guedes acredita que o País não aguente mais que dois meses.

“Como economista, gostaria que pudéssemos retomar a produção. Como cidadão, ao contrário, aí já quero ficar em casa”, disse Guedes. Ainda no encontro virtual, o ministro falou também que o contágio pelo novo coronavírus está se acelerando no Brasil, com a previsão de aumento do número de casos até junho.

Do ponto de vista da saúde, o isolamento teria que ser de três meses. Do ponto de vista econômico, na medida em que (a covid-19) sobe vertiginosamente, a atividade desaba”, avaliou Guedes.

(Texto: Karine Alencar)