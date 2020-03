Governo aumenta Vale Renda e garante alimentação dos alunos

Conforme decreto nº 14.980, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, nove mil famílias do Vale de Renda vão receber o acréscimo de 60 reais no benefício para ajudar na complementação alimentar e nutricional dos alunos da Rede Estadual de Ensino.

As famílias receberam essa quantia pelos próximos três meses. Com a suspensão das aulas, as crianças que tinham na merenda escolar uma refeição diária garantida, podem sofrer alguma perda alimentar e nutricional durante este período.

“É fundamental que temos este olhar social. Sabemos que muitas vezes a criança tem na merenda a sua principal fonte de alimento diário. Não tem como deixar desassistidas e foi por isso que tomamos a decisão do implemento no valor do Vale Renda”, disse o governador Reinaldo Azambuja.

Conforme decreto, os recursos para a cobertura do subsídio extra estão previstos no Orçamento do Estado de 2020, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho e vinculadas. O decreto entra em vigor na data de sua publicação.

No primeiro mês a adição acontecerá por meio de folha suplementar. No dia 22 de abril, os beneficiários recebem a parcela no valor de 180 reais e até o dia 30 de abril os 60 reais do acréscimo. Nos demais meses, o complemento será pago junto com a parcela.

O acréscimo está de acordo com as medidas temporárias que o Governo do Estado vem adotando para a prevenção do contágio da doença COVID-19 no território sul-mato-grossense.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)