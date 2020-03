Giro: Acidentes fatais e cadáver encontrado no interior

No giro policial desta segunda-feira (30), o destaque são para as notícias tristes em relatos de acidentes fatais e óbitos registrados no último final de semana no interior de Mato Grosso do Sul. O primeiro caso aconteceu por volta do meio dia de sábado (28), após a polícia encontrar o corpo da jovem Gleiciane Leandro Castilho, 19, que foi encontrado no Rodoanel de Ponta Porã. O caso é investigado.

No final do dia, um acidente frontal entre um carro e uma carreta deixou Dionísio Ferreira dos Santos, 37, e seu filho, Vitor Carvalhero, 10, mortos na na MS 164. O homem e o garoto não resistiram e morreram antes da chegada do socorro. A Polícia Civil e Perícia Técnica investigam as circunstâncias do acidente.

Domingo

Na noite de domingo (29), dois motociclistas ainda não identificados também morreram em acidente de trânsito no quilômetro 20, da MS-165, em Aral Moreira, distante 364 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, as vítima aparentavam serem indígenas seguiam cada um em uma motocicleta quando colidiram de frente. Eles morreram no local.

Nova Andradina

No mesmo dia, o motociclista Elton Lopes de Souza, 29, morreu após bater em um poste no prolongamento da Avenida Moura Andrade, em Nova Andradina, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema.

Conforme o site Nova News, uma das pernas do rapaz foi dilacerada. Ele perdeu o controle numa rotatória, bateu em um poste e foi lançado a alguns metros da motocicleta.

(Texto: João Fernandes)