Covid-19: Brasil registra 4.579 mil infectados e 159 mortes

Já em Mato Grosso do Sul são 44 casos e sem óbitos até o momento

Os casos confirmados de coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul saiu de 36 para 44, conforme informações do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta segunda-feira (30). Além disso, estão sendo investigados 51 casos.

Dos novos casos, sete são na Capital do Estado, totalizando 36; e um em Batayporã, somando três casos. O restante estão concentrados em Dourados, com dois; Sidrolândia, Rio Verde do Mato Grosso e Ponta Porã, com um caso cada.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 524 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 418 foram descartados após os exames darem negativo e onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 51 casos suspeitos que estão em investigação, tiveram as amostras encaminhadas ao laboratório Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. Após recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24h à 72h.

Brasil

O boletim epidemiológico de casos no Brasil, divulgado pelo Ministério da Saúde, aponta que, os casos confirmados da doença somam 4.579, resultando um aumento de 323 pessoas. De ontem para hoje, o número de mortes em razão do coronavírus (Covid-19) saiu de 136 para 159.

Até o momento, os estados com mais casos de infectados são São Paulo, com 1451; Rio de Janeiro, com 600; Ceará, com 372; Distrito Federal, com 312 e Minas Gerais, com 231.

(Texto: Izabela Cavalcanti)