Coronavírus: Moscou supera mil casos e ordena interdição

Autoridades da capital da Rússia anunciaram uma interdição parcial, ordenando aos moradores que fiquem em casa a partir desta segunda-feira (30), a medida é a mais dura até o momento para frear a disseminação do coronavírus depois que o número de casos oficiais em Moscou ultrapassou a marca dos mil.

A ordem veio dias depois de o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, um aliado próximo do presidente Vladimir Putin, fazer um apelo aos moscovitas para evitarem locais públicos, viagens não essenciais e caminhadas – uma recomendação que muitos ignoraram durante um período de clima atipicamente quente no final de semana.

“É óbvio que nem todos nos ouviram”, escreveu Sobyanin em seu site ao anunciar as medidas de quarentena mais rigorosas, alertando que as autoridades endurecerão continuamente o controle do cumprimento das novas regras.

Os moscovitas só poderão sair para comprar mantimentos e remédios nas lojas mais próximas, obter tratamento médico urgente, levar cães para passear ou tirar o lixo, explicou.

Aqueles que precisarem ir ao trabalho também terão permissão de sair de casa, disse, acrescentando que as autoridades adotarão um sistema de passes que permitirá que as pessoas circulem pela cidade nos próximos dias.

(Terra)