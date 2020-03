Atlético-MG corta 25% do valor dos salários dos jogadores

Após a suspensão de todos os campeonatos envolvendo equipes do futebol brasileiro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o clube do Atlético-MG anunciou a redução de 25% do valor dos salários de jogadores, comissão técnica e diretoria.

Em um comunicado oficial, o clube justificou a medida em função da paralisação, e disse ainda que os ajustes se estenderão, de acordo com a nota oficial publicada no site, “pelo período em que perdurarem os efeitos da pandemia”. “Considerando a excepcionalidade da atual conjuntura, que impõe ao Atlético a adoção de ajustes transitórios que lhe permitam continuar honrando os seus compromissos”, argumento o clube.

O comunicado ainda explica que os funcionários que recebam menos de R$ 5 mil reais não terão qualquer corte “em respeito ao mínimo existencial daqueles que mais necessitam”.

(Texto: Karine Alencar)