Rio Grande do Norte, Bahia e Distrito Federal registram primeiras mortes por coronavírus

Em 24 horas, Brasil registrou cinco mortes por coronavírus (Covid-19). Os novos óbitos foram confirmados no estado de Rio Grande do Norte, Bahia, Distrito Federal e dois em São Paulo.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró informaram que na noite de sábado (28), ocorreu a primeira morte no Estado. A vítima foi um homem, de 61 anos, com histórico de diabetes, e que teve contato com caso suspeito.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia divulgou, na manhã deste domingo (29) o primeiro óbito pelo vírus no Estado.

Segundo nota da pasta, um homem, de 74 anos, estava internado em um hospital privado de Salvador, entubado e em diálise contínua.

O governo do Distrito Federal também informou neste domingo, a primeira morte em decorrência do novo coronavírus em Brasília. Uma mulher, de 61 anos, teve o primeiro exame para detectar a doença inconclusiva, mas a contraprova enviada para o laboratório da Fiocruz confirmou a infecção.

Além disso, foram mais duas mortes em São Paulo.

Antes das secretarias informarem as mortes, o Ministério da Saúde divulgou que no Brasil já havia 3.904 infectados e 114 mortes.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Estadão Conteúdo)