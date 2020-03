Mortes por Covid-19 nos EUA podem superar 100 mil

Até o fim da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os Estados Unidos pode ter milhões de casos e mais de 100 mil mortes, conforme análise do principal especialista em doenças infecciosas do governo dos Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci.

Os governadores de Estados mais atingidos, como Washington e Nova York, pedem mais velocidade do governo federal, principalmente na disponibilização de equipamentos para atendimento dos pacientes e para as equipes médicas.

Sobre a discussão da flexibilização de medidas de afastamento social, Fauci diz que apoiaria apenas em áreas de menor impacto, se houver disponibilidade aprimorada de testes para monitorar essas localidades. Neste momento, ele se diz cético sobre essa possibilidade.

Até o momento são mais de 124 mil casos confirmados de infecção no país, e mais de 2 mil mortes.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Estadão Conteúdo)