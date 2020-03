Lima Duarte critica Regina Duarte: ‘Chapeuzinho se encantou pelo Lobo Mau’

Lima Duarte completa 90 anos hoje e segue ativo no trabalho, assim como com seus pensamentos. Ele relembrou as amizades que fez ao longo da carreira, disse que nunca pensou em parar, além de alfinetar a ex-colega de profissão Regina Duarte.

“Me aposentar me daria mais tempo para pensar, mas há tanto a se fazer ainda”, disse o ator em entrevista para o jornal Extra.

Com uma respeitável lista de personagens marcantes, como o Sinhozinho Malta de “Roque Santeiro” (1985) e Sassá Mutema de “O Salvador da Pátria” (1989), ele guarda com carinho nomes de amigos que fez em seus trabalhos.

“São tantos. Minha companheira Fernanda [Montenegro], a querida Laura [Cardoso], A Bianca [Bin] e o [Sergio] Guizé”, disse.

Já sobre Regina Duarte, atual secretária de Cultura do governo, ele não poupou críticas: “Convivemos um bom tempo, mas nunca consegui realmente penetrar na alma dela. Quando a vi seduzida pelo atual presidente e vi aquele sorrisinho dela que virou patrimônio nacional, pensei: ‘A Chapeuzinho Vermelho se encantou pelo Lobo Mau. A Regina parece a Chapeuzinho. Tomara que não venha um filho disso daí, já pensou que tragédia?”.

O ator também comentou como tem lidado com o período de quarentena que o país passa, afastado das pessoas. “Estou acostumado. Pela forma como nasci e fui criado, minha grande alegria é o pensamento. Eu gosto muito de pensar e tudo o que eu vivo e vejo no mundo são subsídios para o meu pensar”, contou.

(Texto: Uol)