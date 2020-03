Homem entra em veículo e anuncia assalto com arma falsa

Em Dourados, um homem identificado como Rodrigo, está sendo acusado por tentar assaltar um casal com arma de brinquedo, porém no Boletim de Ocorrência contém duas versões do caso.

Na versão das vítimas foi alegado que o homem entrou no veículo e exigiu que todos entregassem dinheiro e celulares. Ao perceberem que se tratavam de uma arma falsa, pararam o veículo e reagiram ao assalto, com ajuda de pessoas que estavam próximas do local.

Outra versão

Em resposta na delegacia, o acusado negou o roubo. Segundo ele, apenas estava andando pela cidade quando encontrou quatro pessoas que perguntaram se ele topava uma “festinha”.

Conforme informações do Dourados News, as pessoas que estavam com ele teriam dito que os ocupantes do veículo SW4 também participariam da tal festa. Foi quando ele se deslocou até o carro. O acusado diz que quer saber por que foi acusado de assalto.

Ainda de acordo com o site de Dourados, na ‘ficha’ de Rodrigo estão listados crimes como lesão corporal dolosa, lesão corporal culposa no trânsito, supressão de documentos pessoas, ameaça, falsidade ideológica, resistência, desacato e porte ilegal de arma de fogo.

Imagens de segurança de uma conveniência onde acontece a invasão do veículo serão usadas para verificar o que de fato aconteceu.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Dourados News)