Covid-19: Mundo registra quase 700 mil infectados e ao menos 32,1 mortes

Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), no mundo já existem 684.652 casos e ao menos 32.113 mortes, conforme dados coletados pelos Centros de Ciência e Engenharia de Sistemas da Johns Hopkins Whiting School of Engineering. Em contrapartida, cerca de 145.696 pessoas se recuperaram do vírus que teve origem na China, infectando pessoas em 176 países.

Atualmente, os Estados Unidos tem o maior número de casos no mundo, com 124.763 casos e pelo menos 2.191 mortes. A China possui 82.120 casos e 3.304 mortes. A Itália, epicentro da pandemia na Europa, tem mais casos do que a China, um total de 92.472, e 10.023 mortes. A Espanha tem 78.797 casos e 6.528 mortes.

O Brasil, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, já teve mais de 3.400 infectados e cerca de 92 mortes.

A Alemanha tem 50.247 casos e 455 mortes. O Irã tem 38.309 casos e 2.640 mortes. A Coréia do Sul, admirada por seu amplo uso de medidas de teste e contenção, já registrou 9.583 casos e 152 mortes.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Estadão Conteúdo/ Fonte: Dow Jones Newswires)