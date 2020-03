Coronavírus: O que os idosos devem saber para se prevenir

Os sintomas e as complicações da doença são mais comuns em pessoas acima dos 60 anos

Se você é idoso, talvez esteja assustado com as últimas notícias sobre o coronavírus. Pessoas com mais de 60 anos, ou portadoras de problemas crônicos são as que mais sofrem com a pandemia. De acordo com os profissionais da saúde, o isolamento social é a melhor medida a se tomar para que os grupos de risco estejam em segurança.

De acordo com a médica geriatra e professora do curso de medicina da Uniderp, Natália Della, no envelhecimento, acontece a imunossenescência, ou seja, o envelhecimento do sistema imunológico e com isso os idosos têm maior dificuldade para combater as infecções.

“Devemos considerar também que esses pacientes podem apresentar outras doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças pulmonares, tornando-se mais suscetíveis ao Covid 19, além de correrem mais riscos de complicações”, explica a geriatra.

Os idosos precisam estar cientes que são grupo de risco e que a mortalidade nessa faixa etária é maior e adotar medidas preventivas é essencial para a saúde dos idosos. “Eles precisam evitar sair de casa, evitar aglomerações, não ter contato com outras pessoas que apresentaram os sintomas de gripe ou que chegaram de viagens internacionais. Se alimentar bem, se hidratar adequadamente e lavar as mãos com frequência ajuda a fortalecer o sistema imunológico”, orienta.

As medidas mais eficientes para prevenir a infecção pelo coronavírus passam por aquilo que os profissionais da saúde chamam de etiqueta respiratória.

“Os idosos devem seguir as orientações gerais de prevenção: lavar as mãos com frequência com água e sabão, ou com álcool em gel a 70% de 40 a 60 segundos; evitar aglomerações; evitar contato com pessoas com sintomas de gripe (tosse, espirros, falta de ar); evitar tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos sem higienizá-las; evitar apertos de mão, abraços e beijos ao cumprimentar as pessoas; ao espirrar e tossir, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou com lenço, em seguida, jogar fora o lenço e higienizar as mãos novamente”, recomenda a especialista.

Paciente idoso com sintomas gripais, como por exemplo, tosse, coriza e obstrução nasal, associado à febre e dificuldade para respirar, deve procurar o pronto atendimento mais próximo o quanto antes.

“Outro alerta disseminado pela Sociedade Brasileira de Geriatria é que idosos frequentemente são assistidos por cuidadores e profissionais de saúde. Tais profissionais, se apresentarem sintomas de gripe, devem evitar contato com seus pacientes e se houver qualquer dúvida sobre o contágio devem poupar os atendimentos. Além disso, o uso da máscara é indicado, principalmente, para profissionais de saúde e pessoas com quadro confirmado ou suspeito de Covid-19”, completou a médica.

Fazendo o dever de casa

Quem entendeu bem os riscos e principalmente a frase “ique em casa” foi à aposentada Judithe Maria Ribeiro, a senhorinha de 76 anos está seguindo a risca as orientações e esta atenta as todas as notícias. Mãe de seis filhos, avó de 14 netos e bisavó de 6 netinhos, ela está consciente que não é a hora de receber visitas e muito menos sair de casa.

“Eu sou matriarca de uma família que é muito grande, já pensou se todos os meus filhos, netos, genros e noras resolvem vir me visitar, se isso acontece eu sou a mais prejudicada de todos eles. Já avisei se quiserem saber de mim é só me ligar, se chegar aqui no portão de casa eu não vou nem abrir”, conta aos risos.

Mas como toda senhorinha que se preze, dona Judith não consegue ficar parada muito tempo e está sempre procurando alguma coisa para fazer e dentro de casa os afazeres domésticos já acabou, a solução para passar o tempo?

“Eu vou para o sítio, lá é uma delícia, tem muito verde, a natureza é linda. Lá eu posso fazer várias coisas, meu bordado sentadinha embaixo de uma árvore, posso ver o sol nascer e se pôr, lá é o lugar perfeito para fugir do cornonavírus e principalmente da família”, conclui.

Então já sabem né? Sigam o exemplo da dona Judith e FIQUEM EM CASA!

(Texto: Bruna Marques)