Comerciante entrega R$15 mil para bandidos em assalto

Um comerciante de 47 anos, foi até a delegacia neste sábado após ser vítima de roubo e cárcere privado no município de Eldorado. Enquanto sua família era mantida refém, os bandidos foram até a casa da vítima exigindo que ele entregasse todo o dinheiro que estava no caixa do estabelecimento.

Conforme as declarações do comerciante, ele estava em casa quando os bandidos encapuzados cortaram a cerca elétrica e invadiram. Um dos suspeitos manteve a família refém enquanto o outro foi com ele até o comércio.

Aproximadamente R$ 15 mil foram entregues aos bandidos, que fugiram após o crime com a camionete da vítima, uma Amarok branca, placas QAM-8018. O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e pelo concurso de pessoas.

(Texto: Karine Alencar)