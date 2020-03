Sábado conta com céu nublado e clima agradável em MS

O tempo fica fechado e há possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul neste sábado (28). A previsão indica céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir do final da tarde na maioria do Estado.

Segundo Informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas neste dia ficam amenas, podendo variar entre 20°C e 34°C, com tendência a declínio. Já a umidade relativa do ar, registram índices em torno de 90% a 40%.

Em Campo Grande, o tempo será de sol com alguns períodos de tempo fechado. Há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no decorrer da tarde. A temperatura máxima na Capital é de 30º C.

Estiagem e baixa umidade do ar devem predominar nos próximos meses

Baixo volume de chuva e tempo seco são características típicas da estação iniciada no dia 20 de março. Conforme prognóstico para o outono 2020 do meteorologista da Uniderp, Natalio Abrãao, o volume de chuvas será baixo para o período. “As chuvas no Mato Grosso do Sul começam a reduzir-se gradualmente com volumes cada vez menores”, afirma.

(Texto: João Fernandes com assessoria)