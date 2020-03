Programa Nota Premiada MS realiza sorteio neste sábado

Acontece neste sábado (28) o segundo sorteio do Programa Nota Premiada MS. Estão concorrendo desta vez os consumidores que realizaram compras no mês de fevereiro e solicitaram o CPF na nota fiscal.

De acordo com informações do Portal MS, o resultado da premiação sairá no site e somente os ganhadores poderão fazer o cadastro no portal. Para o recebimento do prêmio não será exigido o documento físico.

Prêmios

O programa Nota MS Premiada distribui dois prêmios em dinheiro líquido de imposto de renda. O primeiro deles é de R$ 100 mil para os acertadores de seis dezenas. O segundo é de R$ 200 mil para ganhadores de cinco dezenas. Não havendo sorteados para as seis dezenas o prêmio de R$ 100 mil será somado ao prêmio de R$ 200 mil. E caso não haja ganhadores, os prêmios retornarão ao fundo do programa.

Para resgatar o prêmio o consumidor deve se cadastrar no site em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio, que será de 90 dias. O dinheiro será depositado em conta bancária informada pelo contribuinte no momento do cadastro.

No primeiro sorteio do programa Nota MS Premiada, realizado no final de fevereiro deste ano, foram registrados 295 acertadores, em 42 cidades de Mato Grosso do Sul. No mês de janeiro, das 29,857 milhões de notas autorizadas pela Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS), 5,227 milhões foram emitidas com CPF.

Os ganhadores que acertaram a sena e vão levar cada um R$ 50 mil são de Campo Grande com uma compra no valor de R$ 28,90 efetuada na Leroy Merlin e o outro de Maracaju, que gastou R$ 10,92 no Supermercado Estrela. Outros 293 acertadores da quina vão levar R$ 681 cada.

Serviço

Dúvidas, informações ou reclamações devem ser encaminhadas para o número (67) 3389-7801.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Portal MS)