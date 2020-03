PMA autua quatro homens por pesca predatória em Aquidauana

A Polícia Militar Ambiental de Aquidauana prendeu na tarde de ontem (27) quatro homens acusados de pesca predatória. A abordagem da equipe ocorreu na região conhecida como Porto Éguas.

De acordo com informações do Dourados News, foram encontrados com os pescadores peixes fora da medida, redes de pesca, tarrafas e anzóis de galho (petrechos proibidos), além de um rifle com munições.

Nenhum dos envolvidos assumiu ser proprietário da arma e das munições, entretanto, alegaram serem pescadores profissionais que não tinham mais a carteira de pesca.

Os infratores, de 51 anos, residente em Bonito, de 42 anos, residente em Anastácio e dois de 39 e 41 anos, residentes em Aquidauana, receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Além de terem sido autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória os envolvidos também responderão por crime de posse ilegal de arma.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Dourados News)