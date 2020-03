Irmão do Jorel estreia segunda-feira na TV aberta

Inédito nos canais abertos, a série “Irmão do Jorel” estreia na segunda-feira (30), às 18h45 (horário de Brasília) na TV Cultura. A produção nacional de autoria do quadrinista e ator Juliano Enrico é uma das mais populares do país.

Concorrendo ao Emmy International na categoria de Melhor Série de Animação, a TV cultura exibirá toda primeira temporada. Ao todo são 26 episódios.

Irmão do Jorel tem como protagonista o filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores presa nos anos 80. Com a ajuda da família e de sua melhor amiga, Irmão do Jorel enfrenta os primeiros obstáculos da vida num ritmo alucinante. Sem diferenciar fantasia e realidade, ele sempre descobre uma maneira absurda de sair da sombra de seu irmão celebridade. E seu verdadeiro nome é sempre um mistério insolúvel para todos.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Bonde)