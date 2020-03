Sesc realiza show pela internet com Chicão Castro

Cumprindo com as recomendações da saúde e os decretos do prefeito Marquinhos Trad sobre o novo coronavírus (covid-19), o Sesc MS realiza pelas redes sociais o show do músico Chicão Castro.

Nesta sexta-feira (27), às 19h, pelo facebook do Sesc Morada dos Baís, ocorre a transmissão ao vivo do show.

De acordo com informações do Sesc MS, o cantor preparou um repertório com grandes sucessos da música brasileira. Essa é primeira vez que a unidade realizará uma apresentação artística com transmissão ao vivo.

“Mesmo em quarentena, queremos manter o foco em nossa missão e estar próximos das pessoas que sempre nos prestigiaram, por isso, à exemplo do que criamos nas demais atividades da Instituição, vamos utilizar a tecnologia para fazer a aproximação entre público, artista e Sesc, mantendo o fomento cultural e valorização da classe artística. Vamos viver essa experiência que dará oportunidade para mais pessoas vivenciarem a Cultura que aqui ofertamos”, contou a Diretora Regional do Sesc MS, Regina Ferro.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Sesc MS)