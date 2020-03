SESAU recebeu doação de 175 celulares para teleatendimento

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) recebeu nesta sexta-feira (27) celulares smartphones e chips pré-pago com acesso a internet para serem utilizados na implementação de serviços de teleatendimento e disponibilizados aos setores estratégicos a fim de facilitar a comunicação e garantir menor tempo-resposta na avaliação de casos suspeitos de Coronavírus (Covid-19) no município de Campo Grande. Foram doados 175 aparelhos pela Receita Federal e a mesma quantidade de chips com internet pela empresa de telecomunicação Oi S/A Regional Mato Grosso do Sul.

Conforme o secretário municipal de Saúde José Mauro Filho,esteve durante a manhã no Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal, em Campo Grande, acompanhado do vereador Livio Leite, presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal e do delegado do órgão em Mato Grosso do Sul, Edson Ishikawa, para retirar os smartphones. Os aparelhos foram avaliados em cerca de R$170 mil.

“Neste momento toda a ajuda é bem-vinda. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer a aquisição de equipamentos, principalmente de aparelhos de telefonia e informática. E nossa necessidade é muito grande, considerando que estamos implementando serviços que dependem desse tipo de tecnologia, considerando a necessidade de facilitar a comunicação, tanto com o nosso próprio servidor quanto à população”, disse.

À tarde o secretário recebeu o gerentes de contas de varejo da Empresa Oi, Eric Aliaga, que formalizou a doação de 175 chips pré-pago com 5 gigas de internet e ligações ilimitadas, que irão ser utilizados no funcionamento dos aparelhos.

Os aparelhos e chips serão cadastrados e cedidos aos serviços e servidores com registro de CPF para monitoramento de uso. 70 aparelhos e chips devem ser repassados ao Governo do Estado e 105 serão utilizados pela SESAU.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Assessoria da Prefeitura)