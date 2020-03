Santander adota horário exclusivo a idosos e desconto online

O Santander anunciou na quinta-feira (26) que oferecerá horários exclusivos para clientes idosos em algumas agências e também descontos em compras online feitas em farmácias. As medidas integram medidas de combate ao coronavírus adotadas pelo banco.

Segundo o Santander, agências onde foram identificados maiores fluxos de clientes aposentados passaram a contar com atendimento exclusivo para idosos entre 9h e 10h. A medida passou a valer a partir de hoje e as agências que oferecem o serviço podem ser consultadas no site do banco.

Já farmácias que possuem parceria com o programa de fidelidade Esfera oferecem descontos de 12% para todas as compras realizadas online com cartões Santander.

“Desta vez, as iniciativas têm como foco minimizar o risco para a população idosa que ainda precisa ir às agências, incentivar as compras online e dar descontos nas compras em farmácias, por meio do programa de fidelidade Esfera, dos cartões Santander”, afirmou o banco por meio de nota.

O banco também diz, no comunicado, que tem por objetivo ajudar a população a economizar nas despesas com medicamentos e produtos de higiene. “Além disso, o programa creditará o dobro de pontos para todas as transações online feitas com os cartões do banco, como mais uma forma de estimular os clientes a cumprirem a quarentena e evitar a propagação do novo coronavírus”, completou.

O banco já havia anunciado que não iniciaria nenhum processo de demissão durante a pandemia de coronavírus, salvo casos de justa causa, e também a importação de 5 milhões de testes de covid-19 em parceria com o Itaú e o Bradesco.

(Texto: Uol Economia)