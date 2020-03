Salão do Móvel, que acontece em Milão, é adiado para 2021

Depois de ser adiado de abril para junho, por causa da pandemia do coronavírus, a edição 2020 do Salão do Móvel, evento que acontece anualmente em Milão, na Itália, foi oficialmente cancelado.

De acordo com o site oficial, a maior feira de design do mundo acontecerá apenas no próximo ano, de 13 a 18 de abril de 2021.

Na ocasião também será celebrado os 60 anos do evento. O anúncio foi feito depois que o Japão afirmou que as Olimpíadas passariam para 2021, assim como outros eventos de escala internacional, que foram adiados por um longo período.

A feira divulgou esta declaração: “A decisão de adiar foi tomada pelo Conselho do Salone del Mobile à luz da pandemia de coronavírus em curso que está se espalhando por quase todos os países do mundo.

A situação que levou à mudança original de data de abril para junho, anunciada em 25 de fevereiro, mudou fundamentalmente. Embora estivéssemos determinados a manter a data de junho, para permitir que o evento anual acontecesse como planejado, as atuais circunstâncias sem precedentes e as incertezas de médio prazo agora significam que o Salone deste ano não pode mais seguir em frente.”

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações Casa Vogue)