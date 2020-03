Primeiro-ministro britânico testa positivo para coronavírus

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). A informação foi compartilhada por ele nesta sexta-feira (27) através das redes sociais.

O anúncio oficial foi feito em um vídeo publicado em sua conta no Twitter. “Oi, pessoal, eu queria informar vocês sobre algo que aconteceu hoje. Eu desenvolvi sintomas leves do coronavírus, como temperatura elevada e tosse persistente, e por aconselhamento médico, eu fiz o teste e ele deu positivo”, escreveu.

Apesar de estar com a doença, o premiê britânico disse que continua trabalhando de casa. Johnson disse que continua liderando os esforços no combate à doença e agradeceu à mobilização do Reino Unido, especialmente ao NHS, Serviço Nacional de Saúde do país.

De acordo com um porta-voz do governo britânico, os sintomas de Johnson apareceram na quinta- feira (26), um dia depois do premiê ter ido ao Parlamento em uma sessão de perguntas e respostas. A imprensa britânica diz que outros ministros poderão se isolar, por terem tido contato com Johnson.

Confira:

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020