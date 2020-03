Coronavírus: Marquinhos decreta barreira sanitária no aeroporto da Capital

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, fez novo pronunciamento diante da crise causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19). Nesta sexta-feira (27), ele decretou uma barreira sanitária no aeroporto da Capital, que consiste em identificar sintomas da doença, como febre, em todos os passageiros que estiverem desembarcando.

“Se identificar passageiros com sintoma de febre, vai ser encaminhado ao setor de triagem da Secretaria de Saúde do Município e assim, deverá seguir todas as determinações da autoridade sanitária competente que realizará todos os procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde”, explica.

Cada dia de enfrentamento ao vírus, Marquinhos tem tomado medidas para evitar a propagação do Covid-19. “Não temos outra alternativa, se alguém tiver uma alternativa diferente que vai trazer a proteção da população, avisa, pois o mundo todo está querendo saber”.

Pressão

Marquinhos citou também que há 30 dias, Milão não tinha registrado nenhuma morte, e após os empresários realizarem a campanha #milãonãopodeparar, o prefeito da cidade cedeu a pressão e acabou com a quarentena, o que fez com que todos voltassem às ruas. Com isso, após 30 dias a cidade registrou mais de quatro mil óbitos.

Diante desse relato, o prefeito de Campo Grande disse que está suportando todas as pressões. “Estamos suportando pressões de todos os setores e todos os lados. É verdade que há preocupação com o setor econômico, mas a vida deve prevalecer”, ressalta.

“Com vida da para recuperar a economia, mas morto não há como fazer economia”, dispara o prefeito.

