Luiz Fernando e o marido mostram a rotina na quarentena

Em meio à pandemia de coronavírus, Luiz Fernando Guimarães e o marido, Adriano Medeiros, se isolaram no sítio do casal, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. É la que o ator e o hoteleiro estão passando a quarentena, na companhia de cavalos e dos cães do casal.

Luiz Fernando, que completou 70 anos em novembro, e o marido tem aproveitando o tempo para pescar, nadar na piscina, andar a cavalo, malhar na academia que eles têm lá e brincar com os animais. Eles têm compartilhado a rotina no sítio com os fãs e seguidores no Instagram. O sítio tem lago e uma extensa área verde.

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Jornal Extra.