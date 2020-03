Jovem é preso ao tentar arrombar cofre de farmácia

Um jovem de 18 anos foi preso nesta quinta-feira quinta-feira 26, enquanto tentava abrir o cofre de uma farmácia da capital com uma lixadeira para arrancar o dinheiro. Segundo informações do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o suspeito pulou um muro, depois arrombou uma janela onde teve acesso à sala onde estava o cofre do estabelecimento.

O rapaz usou várias ferramentas para desativar o sistema de alarme e logo depois começou a cortar o cofre, quando foi surpreendido pelos policiais, acionados por vizinhos que estranharam a movimentação no local.

A polícia apreendeu várias ferramentas e uma mochila. O sistema de segurança, a janela e o cofre ficaram danificados.

(Texto: Karine Alencar)