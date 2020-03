Jogadores da NBA se recuperam do coronavírus

Rudy Gobert e Donovan Mitchell, do Utah Jazz, foram os primeiros a contrair o Covid-19, hoje não estão mais contaminados com o vírus, comunicou a franquia. Todo o restante do elenco e os funcionários da equipe também foram liberados pelo departamento médico.

Desde o inicio de março, a liga (NBA) está suspensa por tempo indeterminado.

Pelo Twitter, o armador comemorou a notícia da recuperação.

(Texto: Inez Nazira com informações da Gazeta Esportiva)