Combate ao Covid-19 poderá ter R$ 2 bi do Fundo Eleitoral

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) recebeu um relatório da Medida Provisória (MP) 924/2020, que abre crédito extraordinário de R$ 5 bilhões para os Ministérios da Educação e da Saúde desenvolverem ações de combate ao coronavírus (Covid-19). O relator, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do Governo no Congresso, acatou parcialmente uma emenda do líder da Rede, senador Randolfe Rodrigues (AP), que autoriza o Poder Executivo a remanejar recursos do Fundo Eleitoral para enfrentar o impacto do vírus na saúde pública e na economia.

De acordo com Eduardo, caso a evolução da pandemia no Brasil impeça as eleições municipais de outubro, o dinheiro deve ser bloqueado e usado para combater o coronavírus, tratar os doentes e complementar a renda de pessoas prejudicadas pelo estado de calamidade. O Orçamento de 2020 reserva R$ 2 bilhões para o Fundo Eleitoral.

“Diante do cenário vivenciado pelo país com a chegada da covid-19, há fundadas incertezas quanto à viabilidade de ser realizado esse pleito eleitoral. Por essa razão, entendo que, caso o agravamento da crise econômico-social decorrente da pandemia nos imponha o adiamento das eleições municipais, as dotações destinadas ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas deixam de fazer sentido”, argumenta Eduardo Gomes.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Senado)