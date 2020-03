Semagro auxilia Friboi quanto ao protocolo de funcionamento

Para as empresas alimentícias continuem atuando e fornecendo seus produtos, estão adotando protocolos que tornam ainda mais rígidas as medidas sanitárias dentro das suas instalações.

Na quarta-feira (25), com auxílio da Semagro foi anunciado o protocolo para os colaboradores e fornecedores da Seara Alimentos, e hoje (26) para a equipe e fornecedores da Friboi-JBS. Para o secretário Jaime Verruck, titular da pasta, a elaboração desses dois protocolos são fundamentais para ajudar a manter a economia do Estado em funcionamento, garantindo o abastecimento da população.

“Em primeiro lugar está a saúde de todos. No enfrentamento a uma pandemia como essa do coronavírus são fundamentais as ações preventivas, e esses protocolos são preparados tendo como principal finalidade a proteção das pessoas que estão nas linhas de produção dessas industrias”, completou Jaime.

A Friboi-JBS já vem tomando medidas necessárias para prevenir a disseminação do novo vírus, além dos cuidados tomados após a divulgação das medidas já estabelecidas pelas autoridades de saúde que trata das medidas de higiene, dos sintomas a que se deve estar atento, reduziu para 50% a ocupação total dos ônibus que transportam os colaboradores, definiu ações de higienização, reforçou controle das portarias nos horários de entrada e saída de colaboradores e acesso aos vestiários, também estabeleceu alternância das escalas de produção e pausas.

Medidas como a disponibilização de álcool em gel em todos os locais de acesso e trânsito, fornecimento gratuito de vacina para gripe aos colaboradores, reforço das equipes de saúde e atendimento ambulatorial também fazem parte do protocolo da indústria, que afastou preventivamente gestantes e colaboradores acima de 60 anos.

As práticas adicionais, definidas no protocolo da Friboi-JBS, seguem o padrão das medidas anunciadas em todo País, que suspende viagens, monitora as férias e licenças, restringe entrada de visitantes e cancela reuniões internas e externas.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)