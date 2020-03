Prefeitura lança desafio das embaixadinhas nessa quarentena

Com objetivo de manter diálogo e contato, mesmo que virtual, com os participantes das oficinas de esporte e lazer, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), lança o Desafio das Embaixadinhas para auxiliar crianças e jovens a se movimentar nesta quarentena. Vence quem tiver feito maior número de embaixadinhas.

Com apenas três regras, o objetivo principal do desafio é tirar a criança do sofá, como explicou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. “Já estamos movimentando os adultos com as videoaulas do projeto Movimenta CG em Casa e lançamos as embaixadinhas para as crianças e adolescentes. A ideia é a criança fazer a brincadeira e os pais filmarem e enviarem para os professores da Escola Pública de Futebol. Ali o professor seleciona os que fizeram mais embaixadinhas e envia para uma comissão com três coordenadores da Funesp que fará a avaliação. Toda quinta-feira teremos um novo campeão”.

A ideia é que as bolinhas sejam de meias ou jornais. Vale o maior número de embaixadinhas, em qualquer parte do corpo e só interrompe quando a bola cair no chão ou bater em qualquer outra superfície. Será divulgado no site da Prefeitura o melhor da semana e ao final da quarentena os jovens serão premiados com medalhas.

O Desafio das Embaixadinhas é direcionado as crianças que participavam das oficinas de futebol, mas pode ser feito por todos em casa, como explica Nelson Barros, conhecido como Chaveirinho, professor da Escola Pública de Futebol, no bairro Rouxinóis. “Temos muitos alunos que estão em casa, muitos no celular, na TV e nos vídeos games, e com o Desafio das Embaixadinhas eles poderão brincar e se exercitar em casa. Tudo isso para incentivar as crianças a continuarem com a prática esportiva e mantendo a interação com o grupo”, disse.

Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informação da Assessoria da Prefeitura.