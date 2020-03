Fake News: Não existe vacina contra o coronavírus no Brasil

Devido a grande quantia de Fake News sobre o coronavírus (Covid-19) que tem se alastrado por todo o mundo, uma das notícias falsas são da criação de vacina contra a doença. Diante disso, o Ministério da Saúde informa que ainda não existe uma vacina pronta contra o vírus. “Essa notícia é falsa. Não compartilhe!”, pede o Ministério por meio de publicação na página oficial.

Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para o combate ao coronavírus, entretanto, até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo Covid-19.

Até o momento as únicas recomendações de prevenção são para lavar as mãos com frequência, com água e sabão. Ou então higienizar com álcool em gel 70%. Cobri o nariz e boca com lenço ou com o braço, quando tossir ou espirrar.

Evitar contato próximo com pessoas resfriadas ou que estejam com sintomas parecidos com os do vírus. Evitar tocar nos olhos, nariz e bocas.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como por exemplo, talheres, toalhas, pratos e copos. Importante também, evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados.

E não menos importante, o pedido incansável de todo o governo “Fique em casa”.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Ministério da Saúde)