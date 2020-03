Após dez dias, dólar finaliza o dia cotado abaixo de R$ 5

O principal índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, registrou a terceira alta seguida nesta quinta-feira (26), encerrando a sessão com 3,67% positivo. O dólar também manteve o desempenho na sessão e ficou pouco abaixo de R$ 5.

Após permanecer cerca de dez dias acima de R$ 5, a moeda norte-americana caiu 0,75% e finalizou o dia cotado a R$ 4,9957.

Conforme informações do Reuters, segundo analistas, o baque no emprego pode significar nova onda de estímulos na luta contra o impacto econômico do coronavírus. O Senado dos Estados Unidos já aprovou por unanimidade um projeto de lei de 2 trilhões de dólares para ajudar trabalhadores desempregados e indústrias afetadas pela pandemia.

Em contrapartida, o Ibovespa fechou em alta de 3,67%, o que representa 77.709,66 pontos. O giro financeiro da sessão superou R$ 28 bilhões.

(Texto: Izabela Cavalcanti)