Transporte intermunicipal está temporariamente suspenso

O transporte rodoviário intermunicipal no Estado de Mato Grosso do Sul está temporariamente suspenso. De acordo com informações da assessoria, algumas empresas que estavam operando com redução de carros e horários, nesta quarta-feira (25), paralisaram as operações integralmente.

A medida foi adotada em função da queda de demanda, das restrições adotadas por prefeituras em relação ao uso dos terminais e acesso às cidades, e das ações que precisaram ser tomadas pelas empresas em prol da segurança de seus funcionários e dos usuários.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) está acompanhando de forma permanente com as transportadoras as condições operacionais e informará sobre eventuais mudanças.

A orientação aos passageiros que já tiverem adquirido passagens é procurar a empresa posteriormente, para fazer a remarcação da viagem quando o sistema for normalizado. Também é possível solicitar o reembolso do valor pago, caso a viagem não seja mais do interesse. Essas são garantias asseguradas pelo regulamento do transporte intermunicipal e demais instrumentos legais de defesa do consumidor.

Operações

Até a última terça-feira, as empresas que fazem simultaneamente as modalidades de linhas interestaduais e intermunicipais, como Viação Mota, Andorinha e Umuarama, já haviam suspendido as atividades, por conta da redução brusca de demanda e restrições também impostas para circulação em outros estados.

Fretamento

A modalidade de fretamento turístico está praticamente paralisada, considerando que atrativos, restaurantes, hoteis, pousadas e empreendimentos do setor em geral foram diretamente impactados pela necessidade de evitar aglomerações. Com a suspensão de aulas em universidades, o transporte fretado de grupos estudantis também não está ocorrendo.

