Pastor preso após torturar esposa é libertado

No dia 12 deste mês o pastor Jesus Danilvo Coelho Gorgs (40 anos) foi preso depois de protagonizar cenas de violência contra a esposa de 55 anos, em sua residência no Bairro Giocondo Orsi, em Campo Grande. A partir de ontem (24) começou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Para manter o benefício, deverá cumprir regras, como horários para chegar e sair de casa e locais que pode frequentar.

Jesus responde pelos crimes cárcere privado qualificado, ameaça, lesão corporal dolosa (violência doméstica), registro não autorizado de intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou nudez.

TORTURA

O pastor deixou a vítima nua e cortou mechas do cabelo dela enquanto transmitia a cena ao vivo pela internet na casa onde o casal vivia, durante 7 horas seguidas. A Polícia Militar foi chamada no fim da manhã do dia 12 e por volta das 15 horas, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) decidiu invadir o quarto onde Jesus mantinha a mulher refém. Ele foi desarmado e preso. A vítima levada para hospital.

Gorgs foi expulso da Assembleia de Deus, mas segundo o pastor João Bosco Martins já tinha o título quando chegou à congregação, por isso, perdeu o “cargo”, mas talvez possa continuar sendo líder religioso em outro templo.

(Texto: Inez Nazira com informações do Ponta Porã News)